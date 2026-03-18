Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen iftar programı, farklı şehirlerden gelen vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Malatya, Erzincan, Elazığ ve Tunceli kökenli çok sayıda vatandaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda siyaset, akademi ve sivil toplum dünyasından birçok isim de yer aldı. Davetliler, Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrayı paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Zengini ve Fakiri Aynı Sofrada Buluşturuyoruz”

Programda konuşan Başkan Özarslan, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, Keçiören’de kimsenin yalnız bırakılmadığını vurguladı. İlçede 18 farklı noktada iftar sofraları kurduklarını belirten Özarslan, “Bu sofralarda zengini ve fakiri bir araya getiriyoruz. Kimseyi aç ya da çaresiz bırakmamak için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu’nun köklü kültürüne vurgu yapan Özarslan, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değinerek, “Biz bu göreve yönetmeye değil, hizmet etmeye geldik” ifadelerini kullandı.

Siyaset ve STK’lardan Birlik Mesajı

Programda söz alan Nihat Gürbüz ise farklı şehirlerden insanların aynı çatı altında buluşmasının milletin en büyük gücü olduğunu belirterek, kardeşlik vurgusu yaptı.

Keçiören Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Halit Tuğcu, Ramazan ayının birlik ruhuna dikkat çekerken, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran da bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

“Farklılıklarımızla Birlikte Güçlüyüz”

AK Parti Tunceli İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Hanifi Kılıç, farklı düşüncelere sahip insanların aynı sofrada buluşmasının önemine dikkat çekti. Erzincan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Keçiören Belediyesi’nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

Ankara Erzincanlılar Derneği Başkanı Metin Seçen ve Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kamil Göksu da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer buluşmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Program, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.