Diyarbakır Sanat ve Musiki Derneği bünyesinde kurulan “Amida Medeniyetler Korosu”, nisan ayında düzenlenecek konserde 7 farklı dilde toplam 14 eser seslendirecek.

Dernek bünyesinde açılan kursa katılan öğretmen, akademisyen, mühendis, doktor, avukat, iş insanı ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü kursiyerlerle kurulan koro, haftada iki gün çalışmalarını sürdürüyor. Koro, müzik öğretmeni ve şef Gurbet Ok yönetiminde hazırlıklarını yürütüyor.

Çok Dilli Repertuvar

Konserde Türkçe, Azerice, Ermenice, Kürtçe, Arapça, Zazaca ve Süryanice eserlerin yer alacağı bildirildi. Repertuvarın Anadolu’nun farklı yörelerinden seçilen parçalardan oluştuğu belirtildi.

Dernek Başkanı Necdet Genç, koronun farklı meslek gruplarından müziğe ilgi duyan kişilerden oluşturulduğunu ifade etti. Koroya katılım sürecinde adayların ses ve müzik yeteneklerinin değerlendirildiğini aktardı.

Farklı Meslek Gruplarından Katılım

Koro şefi Gurbet Ok ise çok dilli koro formatında hazırlanan konserin 14 eserden oluştuğunu belirtti. Koroda farklı meslek gruplarından katılımcıların yer aldığını kaydeden Ok, çalışmaların düzenli olarak sürdüğünü ifade etti.

Konserin nisan ayında ücretsiz olarak gerçekleştirileceği bildirildi.