Gayrimenkul sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım Ankara’da atılıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Emlak Yönetimi Bölümü ve Tapu Kadastro Bölümü ile sektör profesyonelleri arasında kurulacak kapsamlı iş birliğinin ilk adımı, üniversitede düzenlenecek özel bir seminer programıyla başlayacak.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kariyer Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilecek buluşma yalnızca bir seminer olmanın ötesinde, akademi ile sektör arasında uzun vadeli bir eğitim ve kariyer iş birliğinin başlangıcı olarak görülüyor. Planlanan iş birliği kapsamında öğrencilerin yalnızca teorik eğitimle değil, doğrudan sektörün sahadaki deneyimiyle de buluşması hedefleniyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü ve Tapu Kadastro Bölümü’nün bu yıl ilk mezunlarını verecek olması da bu buluşmayı daha anlamlı hale getiriyor. Sektör temsilcileriyle kurulacak temas sayesinde öğrencilerin henüz mezun olmadan sektörün işleyişini yakından tanıması ve kariyer planlamalarını daha bilinçli şekilde yapabilmesi amaçlanıyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ender Güler’in katkılarıyla düzenlenecek programda, gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren uzman isimler Hasan Ceran ve Mert Semih Ceran ile eğitmen Dr. Kayhan Yıldırım öğrencilerle bir araya gelecek.

Seminerde gayrimenkul piyasasının dönüşümü, yatırım dinamikleri, veri ve analiz kullanımının artması, danışmanlık mesleğinin profesyonelleşmesi ve sektörde kariyer fırsatları gibi başlıklar ele alınacak. Uzmanlar ayrıca öğrencilere sahadaki deneyimlerini aktararak mesleğin gerçek dinamiklerini paylaşacak.

Gayrimenkul sektörünün gençler için önemli fırsatlar barındırdığını belirten sektör profesyonellerinden Hasan Ceran, akademi ile kurulacak bu iş birliğinin uzun vadeli bir vizyon taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Gayrimenkul sektörü artık sadece alım satım süreçlerinden ibaret bir alan değil. Veri analizi, yatırım danışmanlığı, pazar araştırması ve profesyonel müşteri yönetimi gibi birçok farklı disiplini içinde barındırıyor. Üniversitelerle kurulan bu tür iş birlikleri sayesinde öğrenciler mezun olmadan sektörün gerçek dinamiklerini görebilecek. Hedefimiz gençlerin teorik eğitimlerini sahadaki deneyimle buluşturmak ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamak.”

Planlanan iş birliği kapsamında önümüzdeki dönemde öğrencilerin sektör profesyonelleriyle daha sık bir araya gelmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi ve mezunların doğrudan sektöre kazandırılmasına yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Program, Ankara’da faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinden RE/MAX Tower ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kariyer Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 25 Mart Çarşamba günü üniversitede gerçekleştirilecek.