Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi’nde görev yapan emniyet amiri Birson Ergene, Çankaya ilçesi Mühye Mahallesi’nde boş bir arazide aracının içinde ölü bulundu. Olayın ardından ekipler bölgede inceleme başlatırken, ölümün nedeni araştırılıyor.

Ergene’nin geride bir not bıraktığı iddia edildi. Notta, görev için girdiği yazılı sınavda başarılı olmasına rağmen mülakatta haksızlığa uğradığını düşündüğünü ifade ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, bu durumu “adaletsizlik” olarak değerlendiren Ergene’nin yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, tüm detayların yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.