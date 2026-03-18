Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda il merkezi ile birlikte Sultanhisar, Buharkent, Bozdoğan, Nazilli, Söke, İncirliova, Kuşadası, Didim, Köşk ve Germencik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 910 gram metamfetamin, 206 gram kubar esrar, 250 adet sentetik hap, 8 kök kenevir, 8 hassas terazi ile 24 uyuşturucu kullanma aparatı ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

25 Gözaltı, 10 Tutuklama

Operasyonlarda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.