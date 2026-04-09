Olay, saat 19.00 sıralarında Hasanefendi Mahallesi Münir Özkul Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın son katındaki müşterisinin evinde pencereyi temizleyen Dilek Turan, bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştü. Metrelerce yükseklikten düşen kadın hareketsiz olarak kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi Turan, ambulansa alınarak Aydın Devlet Hastanesine götürüldü. Turan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)-