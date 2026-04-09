POLİS HAFTASI MESAJI VE SALDIRIYA TEPKİ

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aksakal, emniyet teşkilatının kuruluşundan bu yana büyük fedakârlıkla görev yaptığını belirterek, şehit olan güvenlik güçlerini rahmetle andı.

İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu’na yönelik gerçekleştirilen saldırıya da değinen Aksakal, saldırıyı “menfur ve provokatif” olarak nitelendirerek yaralanan polis memurlarına acil şifa dileğinde bulundu.

KÜRESEL GERİLİM VE TÜRKİYE’NİN POZİSYONU

Aksakal, Rusya-Ukrayna Savaşının dördüncü yılına girdiğini hatırlatarak, savaşın küresel dengeleri derinden etkilediğini söyledi.

Türkiye’nin izlediği dış politikanın bölgesel saygınlık sağladığını ifade eden Aksakal, Ortadoğu’da ise İsrail’in Gazze’deki operasyonları ve ABD’nin bölge politikalarının yeni riskler doğurduğunu dile getirdi.

“TERÖR SORUNU, ETNİK SORUN DEĞİL”

PKK ile yürütülen tartışmalara sert tepki gösteren Aksakal, sorunun bir “Türk-Kürt meselesi” değil doğrudan terör sorunu olduğunu vurguladı.

Devletin terörle mücadele yaklaşımının net olduğunu belirten Aksakal, örgütün tamamen silah bırakması ve mensuplarının yargıya teslim olması gerektiğini ifade etti.

PKK ile “barış” söylemlerini eleştiren Aksakal, bunun devlet ve millet adına “büyük bir talihsizlik” olduğunu söyledi.

BAHÇELİ’YE SORULAR: BİLİNMEYEN BİR GELİŞME Mİ VAR?

Aksakal, Devlet Bahçeli’nin süreçteki tutumuna ilişkin dikkat çeken sorular yöneltti.

Silah bırakma iddialarının gerçekliği konusunda şüphelerini dile getiren Aksakal, kamuoyuna yansımayan gelişmeler olup olmadığını sorguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına da değinen Aksakal, bölgede silahların hâlâ aktif olduğunu savundu.

ORTADOĞU UYARISI: ATEŞKES GÜVEN VERMEZ

İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilime değinen Aksakal, ilan edilen ateşkesin kalıcı bir çözüm getirmeyeceğini belirtti.

İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki politikalarını eleştiren Aksakal, bölgedeki gelişmelerin Türkiye açısından da risk barındırdığını söyledi.

EKONOMİDE SERT ELEŞTİRİ: ÖTV KALDIRILMALI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aksakal, artan hayat pahalılığına dikkat çekti.

Açlık ve yoksulluk sınırının yükseldiğini belirten Aksakal, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artışların toplum üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Çözüm olarak temel tüketim kalemlerinde Özel Tüketim Vergisi’nin kaldırılmasını öneren Aksakal, özellikle akaryakıt ve enerji alanında kalıcı düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

“HALKIN ALIM GÜCÜ ARTIRILMALI”

Aksakal, vergi düzenlemeleriyle dar gelirli vatandaşların desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, lüks tüketimden alınan vergilerin artırılmasıyla bütçe dengesinin sağlanabileceğini ifade etti.

Toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Aksakal, üretim odaklı politikaların önemine dikkat çekti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, konuşmasını “Toplumun refahı ve ülkenin güvenliği için kararlı duruş şart” mesajıyla tamamladı.