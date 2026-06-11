CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan kriz yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi (PM) üyesi istifasını sundu. İstifalarla birlikte PM'deki üye sayısı 29'a düşerken, parti tüzüğünde yer alan kritik sınırın altına inilmesi nedeniyle olağanüstü kurultay sürecinin başlaması bekleniyor.

CHP kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, PM üye sayısının 40'ın altına düşmesiyle birlikte Parti Meclisi ve onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu'nun da düştüğü belirtildi. Tüzük gereği partinin 45 gün içinde kurultaya gitmesi gerekiyor.

İşte istifa eden 28 Parti Meclisi üyesi:

PM Toplantısı Başladı!
PM Toplantısı Başladı!
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  1. Sevgi Kılıç
  2. Selin Sayek Böke
  3. Erbil Aydınlık
  4. Ednan Arslan
  5. Zeynel Emre
  6. Yunus Emre
  7. Gökçe Gökçen
  8. Özgür Karabat
  9. Ulaş Karasu
  10. Aylin Nazlıaka
  11. Hakkı Süha Okay
  12. Sezgin Tanrıkulu
  13. Gamze Taşcıer
  14. Yüksel Taşkın
  15. Bülent Tezcan
  16. Seyit Torun
  17. Pınar Uzun Okakın
  18. Aylin Yaman
  19. Emre Yılmaz
  20. Gökhan Zeybek
  21. Hüseyin Yaşar
  22. Ayşe Eser Danışoğlu
  23. Umut Akdoğan
  24. Veli Ağbaba
  25. Fethi Açıkel
  26. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  27. Aysu Bankoğlu
  28. Yaşar Seyman

İstifalar, CHP'de kurultay sürecini tetikleyen kritik bir adım olarak değerlendirilirken, gözler Genel Başkan Özgür Özel'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

Muhabir: Haber Merkezi