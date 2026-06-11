CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan kriz yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi (PM) üyesi istifasını sundu. İstifalarla birlikte PM'deki üye sayısı 29'a düşerken, parti tüzüğünde yer alan kritik sınırın altına inilmesi nedeniyle olağanüstü kurultay sürecinin başlaması bekleniyor.

CHP kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, PM üye sayısının 40'ın altına düşmesiyle birlikte Parti Meclisi ve onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu'nun da düştüğü belirtildi. Tüzük gereği partinin 45 gün içinde kurultaya gitmesi gerekiyor.

İşte istifa eden 28 Parti Meclisi üyesi:

Sevgi Kılıç Selin Sayek Böke Erbil Aydınlık Ednan Arslan Zeynel Emre Yunus Emre Gökçe Gökçen Özgür Karabat Ulaş Karasu Aylin Nazlıaka Hakkı Süha Okay Sezgin Tanrıkulu Gamze Taşcıer Yüksel Taşkın Bülent Tezcan Seyit Torun Pınar Uzun Okakın Aylin Yaman Emre Yılmaz Gökhan Zeybek Hüseyin Yaşar Ayşe Eser Danışoğlu Umut Akdoğan Veli Ağbaba Fethi Açıkel Nurhayat Altaca Kayışoğlu Aysu Bankoğlu Yaşar Seyman

İstifalar, CHP'de kurultay sürecini tetikleyen kritik bir adım olarak değerlendirilirken, gözler Genel Başkan Özgür Özel'in yapacağı açıklamaya çevrildi.