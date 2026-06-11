SGK ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Konya’da yaşanan trafik kazası bir can aldı. Selçuklu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Ayşenur Can, seyir halindeki cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan O. yönetimindeki 42 BFH 622 plakalı cip, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Ayşenur Can’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kadın ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Ayşenur Can’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

İlk belirlemelere göre, cip sürücüsünün çarpmanın ardından yaklaşık 100 metre ileride aracını durdurduğu, Ayşenur Can’ın ise çarpmanın etkisiyle bir süre aracın kaputu üzerinde sürüklendikten sonra yola savrulduğu değerlendirildi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ayşenur Can’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücü Ramazan O. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.