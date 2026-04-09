İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler’in de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş Zamanlı Operasyonlarda 11 Şüpheli Yakalandı

Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı

Gözaltına alınan şüpheliler, saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Adli Tıp işlemleri tamamlanan Enes Güler, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Ogün Alibaş, Kartal Adliyesi’ne sevk edildi. Diğer şüpheliler ise kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İşlem Başlatılan Suçlar

Şüpheliler hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ile temin etmek” suçlarından yasal işlem başlatıldı.