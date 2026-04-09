Sonsöz Gazetesi'nden Sümer TAŞKIRAN'ın haberine göre;

CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, İl Başkanları Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına ilişkin parti binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, sabah saatlerinde İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında düzenlenen şafak operasyonuyla Erkol’un gözaltına alındığı bildirildi.

“BU OPERASYON SİYASİDİR”

Işık, gözaltı işleminin hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, “Bu gözaltı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşüne yönelik bir operasyonun parçasıdır” dedi. CHP Ankara İl Örgütü’nün son yerel seçimlerde elde ettiği başarıya dikkat çeken Işık, operasyonun partinin yükselişini engellemeyi amaçladığını öne sürdü.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Açıklamada, şafak operasyonlarının hukuk devleti ilkesine zarar verdiği vurgulandı. Işık, “Hukuka uygun bir şekilde ifadeye çağrılması mümkünken, algı yönetimi amacıyla yapılan bu işlem hukuk devleti ile bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“ADRESİ BELLİ BİR İSİM”

İl Başkanı Erkol’un kamuoyunca tanınan ve adresi açık bir siyasetçi olduğunu belirten Işık, gözaltı yöntemine tepki gösterdi. Açıklamada, “Her gün kamunun önünde olan bir isme yönelik bu uygulama, hukukun evrensel ilkelerine aykırıdır” denildi.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

CHP’nin yürüttüğü muhalefetin hedef alındığını savunan Işık, partinin bu tür operasyonlar karşısında geri adım atmayacağını ifade etti. “Partimizin itibarını zedelemeye yönelik girişimler geri tepecektir” diyen Işık, mücadele mesajı verdi.

İL BİNASI 24 SAAT AÇIK KALACAK

Açıklamada, İl Başkanlığı’nın faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği belirtilerek, “İl Başkanımız serbest bırakılana kadar il binamızın ışıkları açık olacak, yönetimimiz 24 saat görev başında olacaktır” ifadelerine yer verildi.

“GETİRİN SANDIĞI” ÇAĞRISI

Basın açıklamasının sonunda dikkat çeken bir çağrı yapıldı. Işık, “Getirin sandığı, millet versin kararını” diyerek erken seçim mesajı verdi.