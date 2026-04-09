TRT’nin açıklamasına göre, dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışacak filmler belli oldu. 12-23 Mayıs tarihlerinde 79. kez düzenlenecek festivalin ana yarışmasına, TRT ortak yapımı üç film seçildi:

Parallel Tales (Paralel Masallar) – Yönetmen: Asghar Farhadi

– Yönetmen: Asghar Farhadi All of a Sudden (Bir Anda) – Yönetmen: Ryusuke Hamaguchi

– Yönetmen: Ryusuke Hamaguchi Minotaur – Yönetmen: Andrey Zvyagintsev

TRT Genel Müdürü’nden Açıklama

Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

"TRT olarak, üç ortak yapım filmimizle Cannes Film Festivali'ndeyiz. Dünyaca ünlü yönetmenlerin filmleri, 79. Cannes Film Festivali Ana Yarışması’nda Altın Palmiye için yarışacak."

Parallel Tales – Fransız Sinemasının Ünlü İsimleriyle

Asghar Farhadi’nin filmi, Fransa, İtalya, Türkiye, Belçika ve ABD ortak yapımı. Filmde Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve gibi Fransız sinemasının ünlü isimleri rol aldı.

Konusu: Yeni romanı için ilham arayan Sylvie, komşularını gözetlemeye başlar ve genç Adam’ı yardımcısı olarak işe alır. Ta ki hayalindeki kurgu, gerçeği aşana kadar.

All of a Sudden – Paris ve Kyoto’da Hayat Dönüşümü

Ryusuke Hamaguchi’nin filmi, Fransa, Japonya, Türkiye, Almanya ve Belçika ortak yapımı.

Konusu: Paris’in banliyölerinde huzurevi yöneticisi Marie-Lou Fontaine, ölümcül hastalığı olan Japon oyun yazarı Mari Morisaki ile karşılaşır. Bu karşılaşma, onun hayatında büyük bir dönüşüme yol açar.

Minotaur – Suç, Gerilim ve Küresel Krizler

Andrey Zvyagintsev’in filmi, Fransa, Almanya, Türkiye ve Letonya ortak yapımı. 12 Punto 2025’te TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü’nü kazanmıştı.

Konusu: Güçlü Rus iş insanı Gleb’in hayatı, kişisel, politik ve küresel krizlerle birlikte duygusal ve ahlaki açıdan çöküşe uğrar.