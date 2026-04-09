Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı, Özgür Sevimli’nin yönettiği dizide “Asaf” karakteri, Başak’ın (Seray Kaya) kardeşi olarak hikâyeye giriş yapacak.

Sezon Finali ve Yeni Karakter

Dizi, 22 Mayıs’ta ekrana gelecek 138. bölümüyle sezon finali yapacak. Ayrılıklar ve yeni gelişmelerin yaşanacağı bölüm öncesi, Asaf karakterinin ekibe katılması izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Rol İçin Görüşmeler Devam Ediyor

bölümde ekibe dahil olması planlanan Asaf’ın yeni sezonda da hikâyede yer alması bekleniyor. Yapım ekibi, karakter için oyuncu görüşmelerini sürdürüyor.