Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışındaki durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Polat, Galatasaray’ın sezon sonunda ipi göğüsleyeceğine inandığını belirterek, “Hiç tereddüttüm yok” dedi.

“Şampiyonlukta Tereddüdüm Yok”

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’ni ziyaret eden Polat, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ligde kalan 6 maça dikkat çeken Polat, “Rakiplerine karşı 4 puan öndeler. Averaj avantajını da eklersek bu fark 5 puan gibi. Galatasaray’ın şampiyonluğu kesin kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Futbol Yeterli Değil, Daha İyi Olmalı”

Galatasaray’ın Göztepe karşısında aldığı 3-1’lik galibiyeti değerlendiren Polat, sonucun iyi olduğunu ancak oyun performansını yeterli bulmadığını söyledi. Yoğun fikstür, Avrupa maçları ve sakatlıkların takım üzerinde dalgalanmaya yol açtığını ifade etti.

Başkanlık Sinyali Vermedi

Galatasaray’da yeniden başkanlık ya da federasyon başkanlığı gibi bir planı olmadığını dile getiren Polat, “Kulübe 11 yıl hizmet ettim. Başkanlık çok zor bir görev. Kim seçilirse destek olurum ama yeniden aday olmayı düşünmüyorum” dedi.

Okan Buruk ve Yönetime Övgü

Teknik direktör Okan Buruk ve mevcut yönetimi başarılı bulduğunu belirten Polat, Buruk’un geçmiş başarılarına dikkat çekti. Dursun Özbek ile yaptığı görüşmede Buruk’u özellikle önerdiğini aktaran Polat, “Kendini kanıtladı, önemli başarılara imza attı. Bu sezon da takımı lider götürüyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Performansına Eleştiri

Avrupa kupalarında beklenen sonuçların alınamadığını belirten Polat, bu alanda tecrübenin önemine vurgu yaptı. “Geçen seneye göre daha iyiyiz ancak adım adım ilerlemek gerekiyor” dedi.