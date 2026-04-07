Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Macaristan ile oynayacağı kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 19.00’da Aksaray Merkez Spor Salonu’nda sahaya çıkacak.

Başantrenör Montes: “Kazanmak İçin Sahada Olacağız”

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aksaray’daki atmosferden memnun olduklarını belirten Montes, “İki gündür Aksaray’dayız ve salonda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Taraftar desteğiyle çok güzel bir atmosfer oluşacağını düşünüyoruz. Zorlu bir maç olacak ancak biz kazanmak ve en iyi hentbolumuzu sahaya yansıtmak için mücadele edeceğiz” dedi.

Yoğun bir fikstürden geçtiklerini vurgulayan Montes, Macaristan’ın ardından hafta sonu Danimarka ile de karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Her iki takım da dünya hentbolunun güçlü ekipleri arasında yer alıyor. Neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Bizim için önemli olan sahada en iyimizi ortaya koymak” ifadelerini kullandı.

Kaptanlardan Taraftara Çağrı

Milli takım kaptanlarından Aslı İskit Çalışkan ise Aksaray seyircisinin desteğine dikkat çekerek, “Macaristan güçlü bir rakip. Bu tür maçlar hem eksiklerimizi görmek hem de gelişimimiz açısından önemli. Taraftarımızın desteğiyle ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Bir diğer kaptan Nurceren Akgün Göktepe de Aksaray’daki atmosferin önemine vurgu yaparak, “Burada daha önce önemli maçlara çıktık ve seyirci desteğini çok iyi biliyoruz. Yarınki mücadelede tribünlerin desteğine ihtiyacımız var. Herkesi maça bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Zorlu Rakip, Kritik Mücadele

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa’nın güçlü ekiplerinden Macaristan karşısında hem galibiyet hedefleyecek hem de turnuva öncesi form durumunu test edecek. Kritik karşılaşma, hentbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.