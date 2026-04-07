Türk dizi sektöründe son yıllarda yaşanan büyüme, oyuncu ücretlerine de doğrudan yansıdı. Yurt dışı satışların artması ve dijital platform yatırımlarının çoğalmasıyla birlikte, özellikle popüler projelerde yer alan oyuncuların bölüm başı kazançları milyon TL seviyelerine ulaştı.

Zirvede Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu Var

Sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre listenin zirvesinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor. Her iki oyuncunun da projelerine bağlı olarak bölüm başına yaklaşık 4 milyon TL ve üzeri kazanç elde ettiği öne sürülüyor. Zirveye yakın isimlerden biri de Çağatay Ulusoy olarak dikkat çekiyor.

Genç Oyuncular da Üst Ligde

Son dönemde yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de bölüm başı kazançlarıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Kadın oyuncular arasında ise Demet Özdemir ve Hande Erçel’in yüksek ücretlerle çalıştığı konuşuluyor.

İddialara Göre En Çok Kazanan 10 Oyuncu

Kıvanç Tatlıtuğ: 4.000.000 – 4.500.000 TL Kenan İmirzalıoğlu: 4.000.000 TL Çağatay Ulusoy: 3.000.000 – 3.500.000 TL Afra Saraçoğlu: 2.500.000 TL Mert Ramazan Demir: 2.500.000 TL Demet Özdemir: 2.000.000 TL Hande Erçel: 1.750.000 TL Ozan Akbaba: 1.500.000 TL Akın Akınözü: 1.500.000 TL Sinem Ünsal: 1.000.000 TL

Öte yandan söz konusu rakamların resmi açıklamalara değil, sektör kulislerinde konuşulan iddialara dayandığı belirtiliyor.