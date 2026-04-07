Yurt dışı konserlerinin ardından evinde fenalaşan Tatlıses’in ambulansla hastaneye götürüldüğü ve ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.

Hastaneden Resmi Açıklama Geldi

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, “Hastamız İbrahim Tatlıses bugün saat 11.20’de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle acil servisimize başvurmuştur. Yapılan muayene, kan tetkikleri ve tomografi sonucunda enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık olup kalp ve akciğer fonksiyonları normaldir. Genel durumu iyi olan hastamızın bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır” denildi.

Yetkililer, Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin yakından takip edildiğini bildirdi.