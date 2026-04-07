Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Bensiz Gitme İstemem: Mevlânâ ve Opera” başlıklı etkinliğe ev sahipliği yaparak Başkentlilere sanat ve tasavvufun buluştuğu özel bir gece yaşattı. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdüren ABB, düzenlediği etkinlikle Ankaralıları tasavvufun birleştirici atmosferinde bir araya getirdi.

ABB’den Kültür ve Sanata Güçlü Katkı

Ankara’yı kültür ve sanatın da başkenti haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, etkinlik kapsamında sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Gece, tasavvuf ezgileriyle zenginleştirilerek izleyicilere hem duygusal hem de sanatsal bir yolculuk yaşattı.

Kocatepe Kültür Merkezi’nde Unutulmaz Gece

Kocatepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen dinletide, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin evrensel mesajları opera formuyla sahneye taşındı. Müzik, şiir ve sahne estetiğinin bütüncül bir anlatımla birleştiği etkinlik, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Orkestra şefliğini Zafer Gökçer üstlenirken, solist olarak Ersoy Saklıca sahne aldı. Ney performansıyla Emrah Yücebaşgeceye tasavvufi bir derinlik katarken, şiirsel altyapıyı Yeşim Uludağ hazırladı.

Sanat ve Tasavvuf Aynı Sahnede Buluştu

“Bensiz Gitme İstemem: Mevlânâ ve Opera” dinletisi, tasavvufun derinliğini opera sanatıyla harmanlayarak farklı disiplinleri bir araya getirdi. Etkinlik, Mevlânâ’nın hoşgörü, sevgi ve birlik mesajlarını sanat aracılığıyla yeniden yorumlayarak izleyicilere güçlü bir deneyim sundu.