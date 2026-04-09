Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş bekleniyor. Hürmüz Boğazı’nın açılacağı beklentisi ve Orta Doğu’da ilan edilen geçici ateşkes, petrol fiyatlarında sert gerilemeye yol açtı. Bu gelişmelerin Türkiye’de pompa fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Petrol Fiyatları Yüzde 10’dan Fazla Düştü

Başta Hürmüz Boğazı olmak üzere bölgedeki jeopolitik risklerin azalması ve ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrası brent petrol fiyatları yüzde 10’un üzerinde geriledi. Bu düşüş, akaryakıt fiyatlarında “dev indirim” beklentisini gündeme taşıdı.

Motorin ve Benzine İndirim Bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre;

Motorine (mazot): 12,94 TL

Benzine: 1,09 TL

indirim yapılması bekleniyor. İndirimin 10 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları (9 Nisan 2026)

Ankara’da güncel pompa fiyatları ise şöyle:

Benzin litre fiyatı: 64,22 TL

Motorin litre fiyatı: 86,42 TL

LPG litre fiyatı: 34,87 TL

İndirim Pompa Fiyatlarına Nasıl Yansıyacak?

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün devam etmesi halinde, akaryakıttaki indirimlerin ilerleyen günlerde de sürmesi bekleniyor. Özellikle motorinde çift haneli indirim beklentisi, sürücüler için önemli bir rahatlama sağlayabilir.