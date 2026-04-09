Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; Yeni Yol Grubu Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Manisa’ya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Manisa’yı “acılarıma annelik yapan şehir” olarak tanımlayan Özdağ, üç dönem milletvekilliği yaptığı kente hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

TARIMDA TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİF ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Manisa’nın tarımsal üretimdeki gücüne dikkat çeken Özdağ, ilin üzüm, tütün ve zeytin üretiminde Türkiye birincisi olduğunu vurguladı. Türkiye’de kurutmalık üzümün yüzde 91’inin Manisa’da üretildiğini belirten Özdağ, ilin kuru üzüm ihracatında da kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Organik tarımda ise Manisa’nın Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

SANAYİ VE ENERJİDE GÜÇLÜ ALTYAPI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 224 tesisin faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Özdağ, ilin enerji üretiminde de önemli bir merkez olduğunu dile getirdi. Termik ve hidroelektrik santrallerin yanı sıra jeotermal ve rüzgâr enerjisi yatırımlarının da bulunduğunu kaydetti.

ÇEVRE KRİZİ: SU VE HAVA KİRLİLİĞİ ALARM VERİYOR

Manisa’nın en önemli sorunlarından birinin su kirliliği olduğunu belirten Özdağ, tarımsal ilaçlar, sanayi atıkları ve yetersiz altyapının su kaynaklarını tehdit ettiğini söyledi. Gediz Nehri’ne yapılan atık deşarjlarının su kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü ifade etti.

Hava kirliliğinin de sanayi emisyonları ve düşük kaliteli yakıt kullanımı nedeniyle arttığını vurgulayan Özdağ, coğrafi şartların da bu sorunu derinleştirdiğini belirtti.

SU KESİNTİLERİ VE ALTYAPI SORUNLARI BÜYÜYOR

Kentte su kesintilerinin kronik hale geldiğini söyleyen Özdağ, bazı bölgelerde kesintilerin haftada birkaç kez yaşandığını ve 24 saate kadar uzayabildiğini ifade etti. Belediyelerin atık su arıtma hizmetine erişim oranının Türkiye ortalamasının altında kaldığını da sözlerine ekledi.

TRAFİK VE ULAŞIMDA ÇÖZÜM BEKLEYEN BAŞLIKLAR

Artan nüfus ve araç sayısının şehir içi ulaşımı zorlaştırdığını belirten Özdağ, otopark kapasitesinin yetersiz olduğunu söyledi. Şehir merkezinde yalnızca 6 kapalı otopark bulunduğunu ve toplam kapasitenin yaklaşık 2 bin araçla sınırlı kaldığını dile getirdi.

Hızlı tren projesinde ise güzergâh belirsizlikleri ve kamulaştırma sorunları nedeniyle gecikmeler yaşandığını vurguladı.

SAĞLIK VE SOSYAL SORUNLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Manisa’da bebek ölüm hızının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Özdağ, uzman hekim ve sağlık personeli eksikliğine dikkat çekti. Uyuşturucu ile mücadele verilerinin de endişe verici olduğunu ifade ederek, 2026’nın ilk üç ayında 1200 olayın kayıtlara geçtiğini açıkladı.

DOĞAL RİSKLER VE ÇEVRESEL TEHDİTLER

Marmara Gölü’nün kuruma noktasına gelmesinin büyük bir kriz yarattığını belirten Özdağ, yanlış su politikaları ve kirliliğin bu duruma neden olduğunu söyledi. Orman yangınlarının özellikle yaz aylarında ciddi risk oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Deprem riskine dikkat çeken Özdağ, Manisa’nın Gediz Grabeni üzerinde yer aldığını ve önümüzdeki yıllarda büyük bir deprem olasılığı bulunduğunu vurguladı.

“MANİSA’YI GELECEĞE HAZIRLAMALIYIZ”

Konuşmasının sonunda Özdağ, Manisa’nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak yapısal sorunların çözüm beklediğini ifade etti. “Manisa sadece bugünün değil, yarının da şehridir” diyen Özdağ, hedeflerinin sorunları şikâyet konusu olmaktan çıkarıp kapsamlı bir çözüm seferberliğine dönüştürmek olduğunu söyledi.