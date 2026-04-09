Yükselen fiyatlar nedeniyle alışverişin tane hesabına düştüğü pazarda hem esnaf hem vatandaş alım gücünün kalmadığını söyledi.

PAZARDA EKONOMİK KRİZİN NABZI TUTULDU

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve BalıkesirMilletvekili Turhan Çömez, çarşı ve pazar gezileriyle ekonomik krizin sahadaki yansımalarını gündeme taşımayı sürdürüyor.

Son olarak Kartal Pazarı’nı ziyaret eden Çömez, vatandaş ve esnafın yaşadığı derin ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

“NE ALAN MEMNUN NE SATAN”

Pazardaki izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Çömez, “Sokağa çıkmayan, milletin halinden haberi olmayan iktidar için çarşı pazar dolaştık, gerçek gündeme ayna tuttuk. Kartal Pazarı’nda ne alan ne de satan memnun” ifadelerini kullandı.

Çömez, bazı vatandaşların bir elmayı dörde bölerek tüketmek zorunda kaldığını, çocuklarının istediği meyveyi alamayan ailelerin yaşadığı çaresizliğe tanık olduklarını aktardı.

FİYATLAR EL YAKIYOR, PAZAR YANGIN YERİ: ALIŞVERİŞ TANEYLE

Pazarda vatandaşların en büyük şikâyeti ise meyve ve sebze fiyatlarındaki artış oldu. Kimi vatandaşın ürünleri tane ile aldığı, kimilerinin vise hiçbir şey alamadan evine döndüğü görüldü.

Bir vatandaş, “Biberin kilosu 250 TL. Bu pazarda hiçbir şey alamıyoruz” diyerek tepkisini dile getirirken, esnaf da satışların durma noktasına geldiğini belirtti.

Esnaflar, “Biz de zor durumdayız, vatandaş da zor durumda. Alım gücü kalmadı” sözleriyle yaşadıkları sıkıntıyı özetledi.

EMEKLİLER GEÇİM DERDİNDE

Pazar ziyaretinde emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklar da dikkat çekti. Bir vatandaş, 20 bin liralık emekli maaşıyla geçinemediğini belirterek zam talebinde bulundu.

73 yaşındaki bir emekli ise yaşadığı sıkıntıyı, “Çocuklarımın düğününde bir takı bile takamadım” sözleriyle dile getirdi.

“GERÇEK GÜNDEMDEN KOPMAYIN” MESAJI

Çömez, pazar ziyaretinde yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin gerçek gündeminin hayat pahalılığı olduğunu vurgulayarak, ekonomik krizin derinleştiğini ifade etti. Vatandaşların sabırla seçim sürecini beklediğini belirten Çömez, yaşanan tablonun siyasetin en önemli gündem maddesi olması gerektiğini söyledi.

