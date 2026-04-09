Son dönemde öğretmenlere yönelik şiddet vakalarındaki artış, eğitim sendikalarını harekete geçirdi. Eğitim Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen ve diğer sendikaların ortak açıklamasını kamuoyuyla paylaşan Tülay Yıldırım, yaşananların münferit değil, derin toplumsal ve yapısal sorunların sonucu olduğunu belirtti.

Sendikalar, öğretmenlerin güvenli ortamlarda görev yapabilmesi için acil yasal düzenlemeler ve etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

“ŞİDDET ÇOK BOYUTLU BİR SORUNDUR”

Yıldırım, şiddetin yalnızca bireysel davranışlarla açıklanamayacağını vurgulayarak, sorunun daha derin yapısal nedenlere dayandığını ifade etti. “Şiddet, yalnızca bireysel davranışlarla açıklanamayacak kadar derin ve çok boyutlu bir sorundur; ekonomik, siyasal, kültürel ve eğitsel politikaların bir sonucudur. Toplumda yaşanan her türlü olumsuzluklar şiddete zemin hazırlamaktadır.” dedi.

Toplumsal sorunların çözümünde çatışmacı yaklaşımın tercih edilmesinin şiddeti normalleştirdiğini belirten Yıldırım, “Sorunların uzlaşı yerine çatışma yoluyla çözümünün tercih edilmesi, şiddeti bir ‘iletişim biçimi’ haline getirir ve normalleştirir.” ifadelerini kullandı. Sosyal medyanın ve medya içeriklerinin etkisine de değinen Yıldırım, “Sosyal medyadaki denetimsiz içerikler, şiddeti pompalayan diziler, toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.” diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.