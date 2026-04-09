Verilere göre, bir önceki aya kıyasla malzeme endeksi yüzde 2,33 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 23,73, işçilik maliyetleri ise yüzde 29,12 arttı.

Bina İnşaatı Maliyetleri

Bina inşaatı maliyet endeksi şubatta aylık yüzde 1,25, yıllık yüzde 25,72 artış kaydetti. Bu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 2,08 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,04 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 23,89, işçilik maliyetleri yüzde 28,74 arttı.

Bina Dışı Yapılarda Artış Daha Yüksek

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise aylık yüzde 2,36, yıllık yüzde 25,72 artış gösterdi. Bu kategoride malzeme endeksi aylık yüzde 3,11, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 23,24, işçilik maliyetleri yüzde 30,46 yükseldi.

Açıklanan veriler, özellikle işçilik maliyetlerindeki yıllık artışın dikkat çekici seviyelere ulaştığını ortaya koydu.