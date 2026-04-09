Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde yaşandığı öne sürülen olayda, bir lise öğrencisinin okul çıkışında darp edildiği iddia edildi.

İddiaya göre, M.M.D. isimli öğrenci, okul saatleri içerisinde sınıf arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada yaşanan basit bir tartışmanın ardından hedef haline geldi. Tartışmaya dahil olan A.G. isimli öğrencinin durumu ailesine bildirdiği, bunun üzerine ağabeyi B.G.’nin okula geldiği öne sürüldü.

Olay öncesinde okul idaresinin bazı öğrencileri uyardığı, ancak velilere resmi bir bilgilendirme yapılmadığı iddia edildi.

Öğrencinin tehdit edildiği iddia edildi!

Ailenin aktardığına göre, okul çıkışında M.M.D.’nin önü kesildi. Aynı okulda okuyan öğrencinin yakını olduğu belirtilen bir grup tarafından darp edilen öğrenci, daha sonra farklı bir noktaya götürülerek şiddete maruz kalmaya devam etti. Öğrencinin tehdit edilerek zorla özür dilemeye mecbur bırakıldığı öne sürüldü.

Okul yönetimi yetersiz mi kaldı?

Olayın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulduğu belirtilirken, ailenin ifadesine göre daha ağır sonuçların yaşanması son anda engellendi. Yaşanan olayın ardından ailenin hukuki süreç başlattığı öğrenildi. Öte yandan okul yönetiminin olay karşısındaki tutumunun yetersiz olduğu iddia edilerek, sürecin gereken hassasiyetle ele alınmadığı ifade edildi.

Aile, çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunması gerektiğini vurgulayarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Yetkililerden konuya ilişkin açıklama bekleniyor.