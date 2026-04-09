Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Erzurum'da, gece saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. Yağışın ardından park ve bahçeler ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Karla kaplanan kent, dronla görüntülendi.

Ağrı

Ağrı şehir merkezi ve çevresi de baharda yeniden karla kaplandı. Kentte sabaha doğru kar etkili olmaya başladı. Cadde ve sokaklar kar altında kaldı. Beyaza bürünen şehir merkezi ve çevresi dronla görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da da gece başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Yağışla birlikte cadde ve sokakların yanı sıra çatılar da karla kaplandı.

Bölgede üç gündür devam eden kar etkisini sürdürüyor. Kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşüyor.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar kenti yeniden beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü şehirde, Kars Kalesi ve tarihi yapılar beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu. Karla kaplı Kars dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, çevreyi beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde yaklaşık 10 santimetre yağan kar, sarıçam ormanları, ağaçlar ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin de yeniden beyaza büründüğü ilçede vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Van

Van'da gece başlayan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar ve sis nedeniyle Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Van-Bahçesaray kara yolunda başlatılan yol açma çalışmaları da sürüyor.

Bitlis

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde sabah kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Hava sıcaklığında düşüş yaşanan Tatvan ilçesindeki yerleşim yerleri beyaza büründü.

Esnaf ve vatandaşların iş yerleri ve evlerin önünde biriken karı temizlediği kentte Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Malatya

Malatya'nın Hekimhan ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı sonrası Delihasanyurdu ve Güzelyayla mahalleleri beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası kapalı yolun bulunmadığı ve ulaşımda herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.

Sivas

Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Şehri çevre illere bağlayan bazı geçitlerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre başta Sivas olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Zirai don tehlikesinin 11 Nisan Cumartesi sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, başta üreticiler ve çiftçiler olmak üzere vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Göçmen kuşlara kar sürprizi

Hafik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı. Düşen sıcaklıkla birlikte park halindeki araçların camları buzla kaplanırken, ekili araziler de kar altında kaldı.

İlçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Hafik Gölü çevresi de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kar ve yağmur sularının etkisiyle ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Dışkapı köyü arazisinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgedeki bazı yüksek gerilim hattı direklerinin su içinde kaldığı görüldü.

Öte yandan bölgeye gelen leylek, turna ve balıkçıl gibi göçmen kuşların karla kaplı alandaki su birikintisinde yiyecek araması doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Trabzon, Bayburt, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Trabzon'da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yüksek kesimlerde yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Maçka ve Hayrat ilçelerinde ulaşıma kapanan 4 yerleşim yeri için çalışmalarını sürdürdü.

Doğu Karadeniz'de en çok ziyaret edilen mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Bayburt'ta da yağış sonrası şehir merkezini çevreleyen ve beyaz örtüyle kaplanan dağlar dronla görüntülendi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştığı görüldü.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu yaylada görülmeye değer manzaralar oluştu.

Artvin merkezin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Yusufeli ve Borçka ilçelerinin köy, mezra ve yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl ve Atabarı Kayak Merkezi'nde doğa ve ağaçlar beyaza büründü.

Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara geçidinde ise kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaptı.



Samsun

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı 1650 rakımlı Dürtmen Dağı ile bölgede bulunan Kızlan Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar altında kalan arazi ile çam ormanları, güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar eridi

Ardahan'da Aktaş Gölü'nün yüzeyindeki buzlar hava sıcaklıklarının artması sonucu eridi.

Çıldır ilçesi sınırlarında yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde, son günlerde etkili olan sıcak hava buzların çözülmesine neden oldu.

Sağanağın da etkisiyle erime süreci hızlanan gölün yüzeyi tamamen açıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Şehir merkezinin beyaza büründüğü Erzurum'da, kayak sezonunun devam ettiği Palandöken de karla kaplandı.

Meteoroloji verilerine göre kar kalınlığının 211 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde güzel manzaralar oluştu.

Palandöken Kayak Merkezi'nin karla kaplı hali dronla görüntülendi.

Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerine nisan karı yağdı

Bolu kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Aladağ Yaylası'nda kar kalınlığı, yağışın ardından yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Nisanda kısa süreli etkili olan kar, yaylada kış mevsimini andıran manzaralar oluşturdu.

Karların erimesiyle yayladan geçen derelerin debisi arttı, doğal akışın şekillendirdiği menderesler bölgeye güzellik kattı.

Bu arada, beyaz örtüyle kaplanan yayla ile menderesler havadan görüntülendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde rakımları 900 ile 1200 metre arasında değişen Topuk, Sinekli ve Kütüklü yaylalarında da kar etkili oldu.

Yağışın ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 82 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Erzurum'da etkili olan kar, kırsalda ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 73 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde 5, Kars'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Tokat-Sivas kara yolunda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kentte dün etkili olan yağışın ardından 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bölgede yağış sonucu kar kalınlığı 20 santimetreye çıktı.

Tokat Bölge Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kars'ta ekipler baharda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan Digor ilçesine bağlı Türkmeşen, Yemençayır ve Yaylacık köyü yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, baharda da karla mücadele ederek yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Oyuklu köyü muhtarı İrfan Varlı, Digor Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve Digor Şantiye Şefi Kayhan Hagi'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ekiplerin bu yıl yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.





Reporter: Hilmi Tunahan Karakaya, Abdullah Söylemez, Günay Nuh