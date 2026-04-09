Genç ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel bir ziyaret gerçekleştirildi. Genç İlçe Müftülüğü’ne bağlı Merkez ve Hacı Halim Anik 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne konuk oldu.

Minik öğrencileri, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tuncel ve emniyet personeli karşıladı. Ziyaret sırasında polis ekipleri çocuklara çeşitli ikramlarda bulunurken, emniyet binası da gezdirildi.

Miniklerden Anlamlı Hediye

Polislerle keyifli vakit geçiren çocuklar, yanlarında getirdikleri şekerleri ikram ederek Polis Haftası’nı kutladı. Ardından Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tuncel’i makamında ziyaret eden öğrenciler, Kur’an-ı Kerim ve hadis kitabını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuncel, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.