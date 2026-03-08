Bingöl’de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Genç Caddesi üzerinde yaşandı.

O.Ö. yönetimindeki 23 AFK 913 plakalı otomobil ile A.S.’nin kullandığı 37 KH 129 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri Bingöl Valiliği’nin bahçesine girerek park halinde bulunan 41 HL 030 ve 42 KU 724 plakalı araçlara çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Kamerada

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki aracın çarpışması ve ardından savrulan aracın valilik bahçesine girerek park halindeki otomobillere çarpması yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.