Fatma Aksal’ın babası Mustafa Aksal (90), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Keşan’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Anevrizma nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitiren Mustafa Aksal için memleketinde tören düzenlendi.

Mustafa Aksal’ın cenazesi, Keşan’daki evinde helallik alınmasının ardından Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’ne getirildi. Burada Fatma Aksal ile kardeşleri Nadire Uslu ve Fehmi Aksal taziyeleri kabul etti.

Cenaze Törenine Çok Sayıda İsim Katıldı

Cenaze törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün yanı sıra Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da katıldı.

Törene ayrıca kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da iştirak etti.

Asri Mezarlık’ta Defnedildi

Mustafa Aksal için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namaz, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının ardından Mustafa Aksal’ın naaşı, Keşan Asri Mezarlık’taki aile kabristanında toprağa verildi.