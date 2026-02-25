Kaza, İpsala ilçesinde Keşan-İpsala kara yolunun 9’uncu kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Keşan’dan İpsala yönüne ilerleyen O.U. (31) idaresindeki 22 AFB 770 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

1 Yaşındaki Bebek de Yaralandı

Kazada sürücü O.U. ile araçta yolcu olarak bulunan T.T. (24) ve 1 yaşındaki G.T. yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.