Kadıköy'de yaşayan Mümin Şimşek, çarşamba günü akşam saatlerinde damadına 'Benim yarın işim var, hayvanlarıma bak' dedi ve sonrasında kayboldu. Cep telefonunu evde bırakan Şimşek'ten haber alamayan yakınları, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusu yaptı. Köye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ekipleri ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) arama çalışması başlattı.

Polise başvurdular

Mümin Şimşek, bugün Çanakkale Gelibolu'da polise başvurarak köyüne dönmek için yardım istedi. Şimşek'in, çarşamba günü köyden çıkarak Korudağ mevkisine kadar yürüdüğü ve daha sonra ana yola çıkarak durdurduğu bir araçla Gelibolu'ya gittiği aktarıldı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Şimşek, bir yakını tarafından teslim alınıp köye götürüldü. Şimşek'in durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-