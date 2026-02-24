NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, dizide dikkat çeken bir ayrılık yaşanacak. Sevilen yapımda Cemil karakterine hayat veren Cem Uslu, projeye veda ediyor.

Senaryo Gereği Hapse Giriyor, Diziye Veda Ediyor

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu ise Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı dizide, Cemil karakterinin hikâyesinin sona erdiği öğrenildi. Senaryo gereği hapse giren karakterle birlikte Cem Uslu’nun da diziye vedası kesinleşti.

Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmelerin, hikâyenin seyrini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

“Başka Hayat” Oyununa Devam Ediyor

Öte yandan başarılı oyuncu Cem Uslu, kariyerine tiyatro sahnesinde devam ediyor. Uslu’nun yazıp yönettiği tek kişilik oyunu Başka Hayat sahnelenmeye devam ediyor. Oyuncunun tiyatro performansı da izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

Kıskanmak dizisinde yaşanan bu ayrılığın ardından yeni bölümlerde hangi gelişmelerin yaşanacağı ise merak konusu oldu.