UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise’nin Ramazan ayına özel hazırlanan bağış videosunda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile birlikte anması kamuoyunda tartışma başlattı. Videodaki ifadeler sosyal medyada eleştirilirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan da sert açıklama geldi. Tepkilerin ardından Hadise yazılı bir açıklama yayımladı.

Hadise’nin Ramazan Bağış Mesajı Gündem Oldu

UNICEF tarafından 2022 yılında “Çocuk Hakları Savunucusu” olarak görevlendirilen Hadise, Ramazan ayı kapsamında hazırlanan bağış çağrısı videosunda şu ifadeleri kullandı:

“Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol.”

Videoda Türkiye’nin, Gazze ve Sudan ile birlikte anılması bazı kesimler tarafından “Türkiye’yi yardıma muhtaç ülkeler arasında göstermek” şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Türkiye’nin yardım alan değil, yardım eden bir ülke olduğu vurgulandı.

Oktay Saral: “Kabul Edilemez Bir Tutum”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hadise’nin söylemini sert sözlerle eleştirdi.

Saral açıklamasında, Türkiye’nin kriz bölgelerine yardım ulaştıran bir ülke olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede ‘yardıma muhtaç’ ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem iyi niyet değil, ciddi bir basiretsizliktir.”

Hadise’den Açıklama: “Metin UNICEF Tarafından İletildi”

Tepkilerin ardından Hadise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Videonun UNICEF tarafından iletilen bir metin doğrultusunda çekildiğini belirten sanatçı, niyetinin çocuklar için destek çağrısı yapmak olduğunu ifade etti.

Hadise açıklamasında şu mesajlara yer verdi:

2022’den bu yana UNICEF ile birlikte çocuklar ve gençler için çeşitli projelerde yer aldığını,

Deprem felaketi sonrası bölgeye giderek çocuklarla birebir vakit geçirdiğini,

Ramazan ayı için kendisine iletilen metnin “iyiliği birlikte büyütelim” mesajı taşıdığını belirtti.

Sanatçı ayrıca, “Bu vatana aşık bir kadınım” diyerek Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırdığını vurguladı.

Yardım Kuruluşlarına Vurgu

Hadise açıklamasında Türkiye’nin hem devlet kurumları hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dünyanın birçok bölgesine yardım ulaştırdığını belirtti. Özellikle Kızılay ve İHH gibi kurumların çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Sanatçı, bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığını gördüğünü ifade ederek Ramazan ayında daha adil bir dünya temennisinde bulundu.

Tartışma Sosyal Medyada Sürüyor

Hadise’nin UNICEF Ramazan bağış videosu, “Türkiye yardıma muhtaç mı?” sorusunu da beraberinde getirirken, konu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kesim sanatçının küresel bir yardım çağrısı yaptığını savunurken, diğer kesim Türkiye’nin kriz ülkeleriyle aynı kategoride gösterilmesine tepki gösterdi.

Tartışmanın önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.