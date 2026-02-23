Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın doğru miktarda ve uygun şekilde tüketildiğinde sağlık açısından pek çok fayda sağlayabileceğini belirten Diyetisyen Çağlasu Alageyik, 'Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar. Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir' dedi.

İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Diyetisyen Çağlasu Alageyik, ramazanda hurma tüketimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Alageyik, 'Uzun süren açlık sonrası iftarı hurma ile açmak, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi yormadan sindirimi başlatır. Ancak porsiyon kontrolü yapılmadığında hurma da fazla enerji alımına neden olabilir' diye konuştu.

'İFTARDA DENGELİ ENERJİ SAĞLIYOR'

Hurmanın iftar başlangıcında 1-2 adet tüketilmesinin uygun olduğunu dile getiren Dyt. Alageyik, 'Hurma beyin ve kaslar için hızlı enerji sağlar. İftara ağır yemeklerle başlamadan önce 1-2 hurma ve suyla başlamak ani yüklenmeyi azaltır' ifadelerini kullandı.

'LİF İÇERİĞİ KABIZLIK RİSKİNİ AZALTIYOR'

Ramazanda öğün sayısının azalması ve sıvı tüketiminin düşmesi nedeniyle kabızlığın sık görüldüğünü ifade eden Dyt. Alageyik, 'Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar. Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir' dedi.

'MİNERAL VE ANTİOKSİDAN KAYNAĞI'

Hurmanın potasyum ve magnezyumdan zengin olduğunu söyleyen Dyt. Alageyik, 'Potasyum sıvı-elektrolit dengesini, magnezyum ise kas ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekler. Aynı zamanda antioksidan içeriğiyle hücresel düzeyde koruyucu etki sağlar' ifadelerini kullandı.

'KALP-DAMAR SAĞLIĞINA DESTEK OLUYOR'

Hurmanın lif, potasyum ve antioksidan kombinasyonu sayesinde kalp-damar sağlığı açısından destekleyici olduğunu belirten Dyt. Alageyik, 'Ancak tek başına mucizevi bir besin olarak görülmemeli, dengeli beslenmenin bir parçası olmalıdır' açıklamasında bulundu.

KİMLER DİKKAT ETMELİ?

Hurma tüketiminde özellikle bazı grupların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Dyt. Alageyik, 'Diyabeti veya insülin direnci olanlar, kilo kontrolü hedefleyenler ile reflü ve mide hassasiyeti bulunan bireyler hurmayı sınırlı miktarda tüketmelidir' dedi.

RAMAZAN İÇİN İDEAL TÜKETİM ÖNERİSİ

Diyetisyen Alageyik, ramazan ayında hurmanın şu şekilde tüketilebileceğini belirtti:

'İftar başlangıcında: 1-2 hurma + su

'İftar sonrası: Tatlı ihtiyacı varsa, 1 hurma + yoğurt veya kefir

'Sahurda: 1 hurma + protein kaynağı (süt, yoğurt veya peynir).'

'PORSİYON KONTROLÜ ŞART'

Hurmanın doğal şeker içerdiğini hatırlatan Dyt. Alageyik, 'Sağlıklı bireyler için günde 1-2 adet yeterlidir. Aktif bireylerde bu miktar 2-3 adede çıkabilir. Diyabeti olanlar ise 1 adetle sınırlı kalmalıdır. Doğal olması sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez' dedi.

'HURMA VE SU BİRLİKTE TÜKETİLMELİ'

İftarı hurma ve suyla açmanın en sağlıklı yöntem olduğuna değinen Dyt. Alageyik, 'Hurma enerji ve mineral sağlar, su ise sıvı dengesini yeniden kurar. Bu kombinasyon hem sindirim sistemini hazırlar hem de tatlı isteğini baştan kontrol altına almaya yardımcı olur' ifadelerini kullandı.

Son olarak hurmanın saklama koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dyt. Alageyik, 'Serin ve kuru ortamda saklanmalı, küf veya fermantasyon belirtisi olan hurmalar tüketilmemelidir. Aşırı parlak ve yapışkan hurmalar şeker şurubuyla işlem görmüş olabilir' diye konuştu.