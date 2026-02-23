Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyü sakinleri muhtar Nadir Aydos tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Köy yemekhanesinde düzenlenen programda hemşehriler aynı sofrada buluşarak ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Birlik ve beraberliğin pekiştiği gecede, köy sakinleri oruçlarını birlikte açarak hasret giderdi, eski anılarını tazeledi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan iftar programının, köyde dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmesi hedefleniyor.

Muhtar Aydos, davete gelen tüm hemşehrilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.