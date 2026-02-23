Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes, dün düzenlenen dev operasyonla öldürüldü. Dünyayı sarsan gelişmenin detayları ve El Mencho kimdir sorusunun cevabı haberimizde.

Meksika ordusu ve istihbarat birimlerinin dün (22 Şubat 2026) Jalisco eyaletinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) kurucusu El Mencho'nun etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yıllardır böbrek rahatsızlığıyla da boğuşan ve gizli bir hastanede tedavi gördüğü iddia edilen baronun ölümü, Latin Amerika'da dengeleri değiştirdi.

El Mencho Kimdir? Neden Aranıyordu?

Nemesio Oseguera Cervantes, yani suç dünyasındaki adıyla El Mencho, sadece bir kartel lideri değil, aynı zamanda Meksika devletine açıkça savaş açan bir figürdü. İşte bilinmesi gerekenler:

Eski Bir Polis: Suç dünyasına girmeden önce Meksika'da yerel bir polis memuru olarak görev yapmıştı.

CJNG İmparatorluğu: Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'ni (CJNG) kurarak fentanil trafiğini yönetti.

15 Milyon Dolarlık Ödül: ABD hükümeti tarafından yakalanması için başına konan ödül, onu dünyanın en pahalı suçlularından biri yapmıştı.

Askeri Güç: Emrindeki kartel üyelerini bir ordu gibi eğitmiş, ordu helikopterlerini düşürecek kadar ileri gitmişti.

Operasyon Sonrası Son Durum

Dün gerçekleşen operasyonun ardından Meksika'nın birçok eyaletinde kartel üyeleri tarafından misilleme eylemleri başlatıldı. Hükümet, Guadalajara ve çevresinde "Kırmızı Alarm" durumuna geçildiğini duyurdu.