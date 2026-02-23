Şu an en fazla 5 yıl verilen Schengen vizesinin, bazı kişiler için 10 yıla kadar çıkarılması konuşuluyor. Ama bu herkesi kapsamıyor. Daha önce vize alıp kurallara uyan, süresini aşmayan ve sorunsuz seyahat eden kişiler bu haktan yararlanabilecek.

Yani vizesini düzgün kullanan, “sicili temiz” olan yolcular için Avrupa’ya gitmek daha kolay hale gelecek. Her seferinde yeniden başvuru yapma derdi azalacak.

Uzmanlara göre bu adım hem turizmi canlandırmayı hem de güvenilir yolculara kolaylık sağlamayı hedefliyor. Ancak düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve tüm detayları henüz netleşmiş değil.

Kısacası; kurallara uyarsan, Avrupa kapısı daha uzun süre açık kalacak.