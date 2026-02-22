Arnavutköy Belediyesi ve Eyüp Sultan Vakfı tarafından Balkanlar’da ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programlarının ilk durağı, Priştine oldu. Kosova’nın başkentinde kurulan 1.500 kişilik “kardeşlik sofrası”, yoğun katılım ve manevi atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yanı sıra kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticilerin de katıldığı programda, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapılan organizasyon, iki ülke arasında gönül köprüsü kurdu.

İftar programına Arnavutköy’den İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Eyüp Sultan Vakfı Başkanı İskender Yeniova ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Bu akşam burada sadece bir iftar sofrasında değil; aynı tarihin, aynı inancın ve aynı medeniyetin gölgesinde bir araya geldik. Bu sofra sadece bir iftar değildir; Türkiye ile Kosova arasında kurulan güçlü bir gönül köprüsüdür” ifadelerini kullandı.

Ramazanın kalpleri birbirine yaklaştıran bir rahmet mevsimi olduğunu belirten Candaroğlu, Arnavutköy’ün Balkanlar’daki kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Balkanlar’da Kardeşlik Sofraları Devam Edecek

Priştine’de başlayan program, Kuzey Makedonya’nın Dolneni ilçesine bağlı Lazanı köyünde devam edecek. Balkanlar’ı kapsayan organizasyon kapsamında her gün 1.500 kişilik iftar sofraları kurulacak. Toplamda yaklaşık 5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda da Balkanlar’da iftar programları düzenleyen Arnavutköy Belediyesi, bu yıl da ramazanın manevi atmosferini bölge halkıyla paylaşmayı sürdürüyor. Kurulan kardeşlik sofralarıyla Türkiye ile Balkanlar arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.