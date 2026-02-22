Başvuru sahibi vatandaş, ortaokulun zil ve anons sisteminin okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmi tatil günlerinde de çalıştığını belirtti. Gürültü nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden vatandaş, okul yönetimiyle iletişime geçmesine rağmen sorunun devam ettiğini kaydetti.

Okul yönetiminin sistemi devre dışı bırakma taahhüdünde bulunduğunu ancak uygulamada değişiklik olmadığını belirten vatandaş, çözüm için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

KDK Girişimiyle Sorun Çözüldü

Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın talebinin değerlendirilmesini ve gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi. Yapılan girişimlerin ardından okul yönetimi, tatil günlerinde zil ve anons sistemini kapatma yönünde adım attı.

Vatandaş, yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve hafta sonları ile resmi tatillerde zilin çalmadığını KDK’ye bildirdi.

Gürültü Şikayetlerinde KDK Rolü

Bu gelişmeyle birlikte, çevresel gürültü ve kamu hizmetlerinden kaynaklanan rahatsızlıklarda KDK’nin çözüm mekanizması olarak etkin rol oynadığı bir kez daha ortaya kondu. Kurum, vatandaşların idareyle yaşadığı sorunlarda arabuluculuk yaparak çözüm üretiyor.