Antalya’daki çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar; muaythai, jiu-jitsu, kickboks ve MMA gibi branşlarda düzenli antrenman yaparak hem fiziksel dayanıklılıklarını artırıyor hem de yoğun çalışma temposunun oluşturduğu stresi azaltıyor. Özellikle “Beyaz Kod” uygulamasının sık gündeme gelmesi, hekimlerin savunma sporlarına olan ilgisini artırdı.

Milli Sporcu Doktor Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Mert Özmen, kısa süre önce başladığı jiu-jitsu branşında Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi oldu. Aynı zamanda milli sporcu olan Özmen, dövüş sporlarının hayatına disiplin kattığını belirterek, “Bu sporu kendimi geliştirmek, kafamı dağıtmak ve daha disiplinli olmak için yapıyorum. Bana iyi geldiği için meslektaşlarıma da öneriyorum” dedi.

Ailece Dövüş Sporuna Başladılar

Özel bir hastanede kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ozan Erdem ise dövüş sporuna çocuklarıyla birlikte başladığını söyledi. Erdem, “Hem aksiyonlu hem de sağlıklı bir spor olduğu için aile aktivitesi gibi başladık. Yaklaşık 2 yıldır devam ediyorum. Her yaşta güvenle yapılabilecek bir spor” diye konuştu.

“Hem Kendimizi Savunuyoruz Hem Stres Atıyoruz”

Yoğun bakım doktoru Dr. Gizem Akçın, sağlıkta şiddet olayları nedeniyle savunma sporlarına yöneldiğini belirterek, “Yaklaşık bir yıldır antrenman yapıyorum. Hem kendimizi savunmayı öğreniyoruz hem de kafamızı boşaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dahiliye asistanı Dr. Semanur Enni ise yoğun nöbet temposuna rağmen antrenmanları aksatmamaya çalıştığını belirterek, “Ayda 8 nöbet tutuyoruz. Hastanedeki gergin ortamdan sonra spor yapmak bana çok iyi geliyor” dedi.

25 yıllık diş hekimi Dt. Cenk Erişçimen de dövüş sporlarının öz disiplin ve özgüven kazandırdığını söyledi.

“Şiddete Karşı Kendileri Beyaz Kod Oluyor”

Muaythai Federasyonu Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı antrenör Hasan Urlu, farklı branşlardan birçok doktorun eğitim aldığını belirterek şunları söyledi:

“Muaythai sayesinde hem kendilerini korumayı öğreniyorlar hem de streslerini atıyorlar. Sağlıkta ‘Beyaz Kod’ uygulamasına ihtiyaç kalmadan olası bir şiddet durumunda kendileri ‘Beyaz Kod’ oluyorlar.”

Doktorların savunma sporlarına yönelmesi, sağlıkta şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, uzmanlar sporun hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığı artırdığına dikkat çekiyor.