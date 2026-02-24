Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşayan Enes Kelmustafa, 17 yaşındayken lise stajı yaptığı sırada vinç palangasının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz kaza sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alınan Kelmustafa’nın beynindeki dört ana damarın zarar gördüğü ve kafatasında kırık oluştuğu tespit edildi.

Yaklaşık 45 gün yoğun bakımda kalan Enes, ardından servise alınarak 4 ay daha tedavi gördü. Tedavi sürecinde bir dönem mama ile beslenen genç, geçirdiği ağır travma nedeniyle okuma-yazma yetisini kaybetti. Ayrıca sol kolunu kullanamaz hale geldi.

Üç Kez Ameliyat Edildi

Kafatasından üç kez ameliyat edilen Kelmustafa’ya yapay kemik yerleştirildi. Ancak yerleştirilen yapay kemik, ameliyattan yaklaşık 6 ay sonra enfeksiyon gelişmesi üzerine çıkarılmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 6 yıldır hastane ve rehabilitasyon merkezleri arasında yaşam mücadelesi veren 23 yaşındaki Enes, şimdi kafatasına yeniden yapay kemik yerleştirilebilmesi için gün sayıyor.

Aileden Destek Çağrısı

Genç yaşta hayalleri yarım kalan Enes Kelmustafa’nın ailesi, yeniden gerçekleştirilecek ameliyat ve tedavi süreci için maddi ve manevi destek beklediklerini belirtti. Aile, oğullarının yeniden sağlığına kavuşabilmesi için yardım çağrısında bulundu.