Haftalık nöbet programına göre her gün bir eczane vatandaşların acil ilaç ihtiyaçları için açık olacak. Belediye, “Acil şifalar dileriz” mesajını paylaştı.

İşte Gün Gün Nöbetçi Eczaneler:

Pazartesi: Merve Eczanesi – 0312 736 13 32

Salı: Kadir Eczanesi – 0312 736 64 64

Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi – 0312 358 04 01

Perşembe: Kerim Eczanesi – 0312 736 11 95

Cuma: Alp Eczanesi – 0312 736 64 70

Cumartesi: Nane Eczanesi – 0312 736 66 99

Pazar: Serenay Eczanesi – 0312 736 68 88