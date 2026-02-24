Kızılcahamam’da “Geleneksel Sıra Gecesi” Çocukların Neşesiyle Renklendi
Haftalık nöbet programına göre her gün bir eczane vatandaşların acil ilaç ihtiyaçları için açık olacak. Belediye, “Acil şifalar dileriz” mesajını paylaştı.

İşte Gün Gün Nöbetçi Eczaneler:

  • Pazartesi: Merve Eczanesi – 0312 736 13 32

  • Salı: Kadir Eczanesi – 0312 736 64 64

  • Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi – 0312 358 04 01

  • Perşembe: Kerim Eczanesi – 0312 736 11 95

  • Cuma: Alp Eczanesi – 0312 736 64 70

  • Cumartesi: Nane Eczanesi – 0312 736 66 99

  • Pazar: Serenay Eczanesi – 0312 736 68 88

Muhabir: Haber Merkezi