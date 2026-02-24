Haftalık nöbet programına göre her gün bir eczane vatandaşların acil ilaç ihtiyaçları için açık olacak. Belediye, “Acil şifalar dileriz” mesajını paylaştı.
İşte Gün Gün Nöbetçi Eczaneler:
-
Pazartesi: Merve Eczanesi – 0312 736 13 32
-
Salı: Kadir Eczanesi – 0312 736 64 64
-
Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi – 0312 358 04 01
-
Perşembe: Kerim Eczanesi – 0312 736 11 95
-
Cuma: Alp Eczanesi – 0312 736 64 70
-
Cumartesi: Nane Eczanesi – 0312 736 66 99
-
Pazar: Serenay Eczanesi – 0312 736 68 88
Muhabir: Haber Merkezi