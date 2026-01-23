Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

" Geleneksel Sıra Gecemiz Çocuklarımızın Neşesiyle Daha Da Güzeldi Yarıyıl tatilinin en sıcak akşamlarından birini, Millet Bahçemizde gezmekle birlikte yaşadık. Türküler yankılandı, çiğ köfte yoğruldu, kahkahalar geceye karıştı. Minik yüreklerin enerjisi, masum gülüşleri ve bitmeyen heyecanı; bu güzel buluşmayı muhteşem kıldı. Birlikte eğlendik, birlikte yürüdük, birlikte güzel anılar biriktirdik. Bu anlamlı akşam bizlerle olan tüm evlatlarımıza, ailelerine ve emeğimizi geçen kişiselimize gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için, birlik ve muhabbet için aynı samimiyetle buluşmaya devam."

Geleneksel Sıra Gecemiz Çocuklarımızın Neşesiyle Daha Da Güzeldi ❤️



Yarıyıl tatilinin en sıcak akşamlarından birini, Millet Bahçemizde çocuklarımızla birlikte yaşadık.

Türküler yankılandı, çiğ köfte yoğruldu, kahkahalar geceye karıştı.



Minik yüreklerin enerjisi, masum gülüşleri… pic.twitter.com/IUpiE8it8l — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) January 22, 2026