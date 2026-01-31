Kızılcahamam Belediyesi’nin yarıyıl tatili kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Millet Bahçesi Amfitiyatrosu’nda gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen ateş başı mini konser, soğuk havaya rağmen sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, müzik ve sohbet bir araya gelirken, katılımcılara sucuk ekmek ikramı da yapıldı. Etkinlikte sesleriyle geceye renk katan Nur Tüfekçioğlu, Burak Yılmaz ve Egemen Gümüşsoy büyük beğeni topladı.

Kızılcahamam Belediyesi, organizasyona katkı sunan sanatçılara ve etkinliğe katılan tüm gençlere teşekkür ederek, benzer etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

Millet Bahçesi Yarıyıl Etkinliklerimiz kapsamında, Millet Bahçemiz amfitiyatrosunda, gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ateş başı mini konserimizde; soğuk havaya rağmen içimizi ısıtan güzel bir akşam yaşandı.



