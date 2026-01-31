İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak 2026 günü Dedeman Caddesi’nde bir aracın lastiklerinin kesilmesi ve bir dükkânın camlarının kırılmasıyla ilgili Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araştırma ve kamera incelemesi yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayları gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.Y. (2007 doğumlu) ile S.A. (2008 doğumlu, suça sürüklenen çocuk), olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalandı. Şüpheliler ve ailesi hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozmaya yönelik eylemlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.