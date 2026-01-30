UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimine eski milli futbolcu İlhan Mansız da katıldı. Organizasyonun ardından Zoom üzerinden düzenlenen toplantıda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mansız, finalin İstanbul’da oynanacak olmasının Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde final mücadelesi, 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı’nda yapılacak.

“İstanbul, finale yakışır bir ev sahibi olacak”

Finalin İstanbul’da oynanacak olmasına değinen İlhan Mansız, şu ifadeleri kullandı:

“Finalin İstanbul’da olması ülkemiz adına çok gurur verici bir organizasyon. Daha önce de bu tarz büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Futbolla yaşayan bir ülke olarak finale gelecek takımlara misafirperverliğimizi, tutkumuzu ve futbol aşkımızı göstermek için çok büyük bir fırsat. Bu anlamda İstanbul’un iyi bir ev sahibi olacağına inanıyorum.”

“Fenerbahçe’nin şansı var”

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi Fenerbahçe’nin, İngiltere’nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşmesini de değerlendiren Mansız, kağıt üzerinde zor bir rakip gibi görünse de sarı-lacivertlilerin tur şansının bulunduğunu belirtti.

“Nottingham Forest, Viktoria Plzen’e göre daha zor bir rakip gibi gözükebilir ama Fenerbahçe’nin bu turu geçebilecek gücü var. Kaliteli bir ekip. Devre arasında yapılan takviyelerle kadro daha da güçlendi. Bu tarz Avrupa maçlarının hikâyesi lig maçlarından farklıdır. Kolay ya da zor rakip yoktur.”

Galatasaray – Juventus eşleşmesi

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşmesini de yorumlayan İlhan Mansız, eşleşmenin futbolseverler için heyecan verici olduğunu dile getirdi.

“Güzel bir eşleşme oldu. Galatasaray, lig aşamasında Liverpool’u yendi, Atletico Madrid ile berabere kaldı. Bu tür karşılaşmalarda rakip seçmek doğru değil. Juventus’u kağıt üzerinde küçük görmek büyük hata olur.”

Juventus’un güçlü savunma anlayışına dikkat çeken Mansız, İtalyan ekibinin milli futbolcu Kenan Yıldız gibi önemli bir isme sahip olduğunu da vurguladı.

“Kenan Yıldız gibi genç yaşta hem Juventus’ta hem milli takımda kaptanlık yapan çok özel bir oyuncu var. İtalyanlar savunma sistemini çok iyi oynayan bir futbol kültürüne sahip. Zor bir eşleşme ama tam kadro ve üst düzey performansla Galatasaray’ın da turu geçebilecek gücü var.”

“Takımlarımıza Avrupa’da başarılar diliyorum”

İlk kez bir UEFA kura çekiminde görev aldığını belirten İlhan Mansız, yaşadığı heyecanı da paylaşarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu benim ilk kura çekimimdi, heyecanlıydım. Provalar yapılmasına rağmen heyecan vardı. Umarım herkesin gönlüne göre bir kura olmuştur. Fenerbahçe ve Galatasaray’a Avrupa’daki maçlarında başarılar diliyorum.”