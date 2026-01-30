Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 20.38’de kaydedildi. Merkez üssü Boluolan sarsıntının, yerin 7,92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kent merkezinde hissedilen deprem sonrası AFAD ve ilgili birimler tarafından yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer, bölgede olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Depremin ardından ekiplerin saha taramalarını sürdürdüğü öğrenildi.