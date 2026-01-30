Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımlı lig aşamasına doğrudan katılan Galatasaray, turnuvaya istediği gibi başlayamadı. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray, ikinci haftada sahasında İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup ederken, üçüncü maçta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1, dördüncü haftada ise Ajax’ı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı. Ancak Union Saint-Gilloise ve Monaco karşısında alınan mağlubiyetlerle çıkışını sürdüremedi.

Sarı-kırmızılılar, 7. haftada Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken, son maçta Manchester City’ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Galatasaray, lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna kaldı.

Juventus, Avrupa’nın en köklü kulüplerinden

Avrupa ve İtalya futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan Juventus, ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 130 yıllık tarihinde Torino ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa’yı ikişer kez, UEFA Kupası’nı 3 kez, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Intertoto Kupası’nı ise birer kez kazandı.

Juventus, İtalya’da ise 36 Serie A, 15 İtalya Kupası ve 9 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Juventus lig aşamasını 13 puanla bitirdi

İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 13. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip; Borussia Dortmund, Villarreal, Sporting ve Monaco ile berabere kalırken, Real Madrid’e deplasmanda mağlup oldu. Juventus, lig aşamasındaki galibiyetlerini Bodo/Glimt, Pafos ve Benfica karşısında aldı.

Kenan Yıldız Juventus forması giyiyor

Juventus’un kadrosunda A Milli Futbol Takımı’nın önemli isimlerinden Kenan Yıldız da yer alıyor. 2022 yılında Bayern Münih altyapısından bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla 30 maçta 9 gol kaydetti.

Spalletti yönetiminde yükseliş

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 30 Ekim 2025’ten bu yana takımın başında bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, Juventus ile çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Serie A’da 22. hafta sonunda 42 puanla 5. sırada bulunan Juventus, bu süreçte 35 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

2013-2014 sezonundaki tarihi maç unutulmadı

Galatasaray taraftarlarının hafızasında, 2013-2014 sezonunda Juventus’a karşı oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi maçı hâlâ tazeliğini koruyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşma, ertesi gün 33. dakikadan devam etmiş ve Wesley Sneijder’in 85. dakikadaki golüyle Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Bu sonuçla Galatasaray grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16’ya yükselmiş, Juventus ise UEFA Avrupa Ligi’ne gitmişti.

İki takım 6 kez karşılaştı

Galatasaray ile Juventus bugüne kadar Avrupa kupalarında 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 2, Juventus 1 galibiyet alırken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar 9 gol atarken, Juventus 7 golle karşılık verdi.

Juventus cephesinden İstanbul yorumu

Juventus CEO’su Damien Comolli, Galatasaray eşleşmesini değerlendirirken İstanbul atmosferine dikkat çekti. Comolli, “İstanbul’a gitmek heyecan verici olacak, statta inanılmaz bir atmosfer bulacağız. Favori yok, iki maç da çok çekişmeli geçecek” ifadelerini kullandı.

Juventus Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini ise kura sonrası yaptığı açıklamada, “2013’ten çok Osimhen’i düşündüm. Galatasaray güçlü bir takım, harika bireysel oyuncuları var. Bu, bizim için önemli bir test olacak” değerlendirmesinde bulundu.