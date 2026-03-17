Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili ekip, son antrenmanın ardından İstanbul’a hareket etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda takım, taktik çalışması yaptı. Karadeniz temsilcisi, saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla İstanbul’a gitti.
Kadroda 3 Eksik
Trabzonspor’un 22 kişilik Eyüpspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:
Andrea Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayır, Paul Onuachu.
Sakatlıkları bulunan Edin Visca, Arseniy Batagov ve Boran Başkan ise kafilede yer almadı.
Trabzonspor, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak ligde üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.