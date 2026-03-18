Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj yayımladı. Çay, paylaşımında Çanakkale Destanı’nın milletin kaderine yön veren en önemli tarihi dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti.

Çay mesajında, “Milletimizin kaderine yön veren Çanakkale Destanı; imanla pekişen direncin ve vatan sevgisiyle anlam bulan sarsılmaz iradenin tarihe kazınmış en müstesna nişanelerinden biridir.” ifadelerini kullandı.

Zorlu şartlar altında sergilenen fedakârlık ve azmin, aradan geçen zamana rağmen bugün de yol gösterici olduğunu belirten Çay, bu ruhun milletin ortak hafızasında canlılığını koruduğunu vurguladı.

Çanakkale ruhunun yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğuna işaret eden Çay, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türlü yokluklar içinde sergilenen o yüksek fedakârlık ve azim, zamanı aşan bir ruhla bugün de istikbalimize ışık tutmaktadır.”

Genel Müdür Çay, mesajının sonunda ise Çanakkale Zaferi’nin 111. yılı vesilesiyle aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Türlü yokluklar içinde sergilenen o yüksek fedakârlık ve azim, zamanı aşan bir ruhla bugün de…