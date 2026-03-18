Öte yandan, Irak’ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Haşdi Şabi’den yapılan yazılı açıklamada, "Enbar Operasyonlar Komutanlığı ve 45. Tugay 2. Alay karargahına yönelik saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı" denildi.

Kerkük kentinde de Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı gerçekleştirildi. AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kerkük’te Tisin semtindeki karargaha düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmazken, karargahın bazı bölümlerinde maddi hasar oluştu. Iraklı yetkililer, saldırının sorumluları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Irak’ta enerji tedarikindeki aksama ve artan güvenlik riskleri, bölgedeki istikrarı ciddi şekilde tehdit ediyor. Uzmanlar, elektrik krizinin ve artan saldırıların, ülke genelinde sosyal ve ekonomik sorunları derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.